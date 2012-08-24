〔中港股市〕港股录得一个月来最差单日表现,沪市创三年半收盘新低

* 恒指日内跌1.3%,本周跌1.2%

* 沪综指挫1%,本周跌1.1%

* 中国神华引领资源板块走软

* 中石油公布上半年业绩后下跌,但表现优于同类

* 中国银行股价不振,尽管业绩符合预期

路透香港8月24日电---港股周五录得一个月来最差单日表现,大盘指数守在技术支撑位下方,其中资源板块领头回吐周四涨幅且后市料将进一步疲软.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新会议记录提振了美联储很快会推出刺激政策的预期,而随后一天圣路易斯联储总裁布拉德的讲话却挫伤了这种预期.