〔中港股市〕港股录得一个月来最差单日表现,沪市创三年半收盘新低

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
* 恒指日内跌1.3%,本周跌1.2%
* 沪综指挫1%,本周跌1.1%
* 中国神华引领资源板块走软
* 中石油公布上半年业绩后下跌,但表现优于同类
* 中国银行股价不振,尽管业绩符合预期
路透香港8月24日电---港股周五录得一个月来最差单日表现,大盘指数守在技术支撑位下方,其中资源板块领头回吐周四涨幅且后市料将进一步疲软.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新会议记录提振了美联储很快会推出刺激政策的预期,而随后一天圣路易斯联储总裁布拉德的讲话却挫伤了这种预期.
"风险厌恶"情绪令周五市场的焦点愈发投射在企业财报季上.迄今公布的企业业绩大多不利好.而周四公布的民间8月中国制造业调查疲弱,业已打压了企业业绩会迅速复苏的冀望.
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13