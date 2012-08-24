〔中国信用债评级〕中诚信国际将南京国资集团主体评级从AA+调升至AAA

* 发行主体: 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司

* 发行量及品种: 10亿元五年期中期票据(09宁国资MTN1CN0982169=CFXS)

10亿元五年期中期票据(11宁国资MTN1CN1182283=CFXS)

* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况: 主体评级由AA+调升至AAA

债项评级亦由AA+调升至AAA;评级展望维持稳定

路透北京8月24日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司主体信用评级由AA+调升至AAA,存续两期中期票据债项评级亦由AA+调升至AAA,评级展望维持稳定.

刊登在中国债券信息网的报告表示,调升该公司主体和债项评级主要是基于南京市持续向好的区域经济和很强的财政实力、政府对公司发展给予的大力支持、公司金融产业布局不断完善,金融产业实力得到进一步扩充以及公司资产结构得到显着改善等因素对公司发展的良好支撑.

不过报告也指出,该公司进行分类重组后,对部分下属集团的管控能力有所削弱,未来这些集团对公司的分红政策存在一定的不确定性,也会对公司未来信用状况产生影响.

2011年,南京市保障房建设发展有限公司通过政府划拨的方式纳入南京国资集团报表.而该公司之前的股东是南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司,划入大幅提高了南京国资集团的资产规模.

针对有媒体报导,南京市交通集团转划核心资产事宜,该集团8月初曾公告称,目前尚未进行实质性的资产转划工作.同时南京政府将充分考虑并维护债权人利益,保障集团偿债能力.[ID:nSB1717374]

目前,南京交通集团待偿还债券包括企业债CN098076=CFXS、中票CN1082036=CFXSCN1182014=CFXS及短融CN041153010=CFXS共四支债券.

南京国资集团和交通集团均为南京市人民政府国有资产监督管理委员会全资监管子企业.(完)