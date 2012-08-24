〔中港个股〕全国社保基金称斥资150亿元参与交行A+H股非公开发行

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
路透上海8月24日电---中国全国社保基金周五称,近日以战略投资者身份投资150亿元人民币参与交通银行(3328.HK)(601328.SS)A股和H股非公开发行,增资后,对后者的持股比例将从目前的11.36%提高至13.88%.
刊登在社保基金网站的新闻稿称,具体认购中,其中A股认购18.78亿股,每股认购价4.55元,认购资金85.43亿元;H股认购14.06亿股,每股认购价5.63港元,认购资金79.13亿港元.
社保基金表示,看好该行投资价值,因此参与其A+H股非公开发行,以分享后者未来稳健发展成果,实现全国社保基金的保值增值.
交行3月公布的方案为,拟通过定向增发募集资金约565.73亿元,其老股东汇丰(HSBA.L)(0005.HK)、社保基金、财政部等将参与.本次增发A股约65.42亿股,增发H股58.35亿股;A股增发价为4.55元,H股增发价为5.63港元.[ID:nSB1548546]
交行A股周五收报4.36元,H股同日收报5.17港元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。