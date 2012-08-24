〔东南亚股市〕多数收低,越南股市收涨但录得5月来最大周度跌幅

路透曼谷8月24日电---东南亚股市周五多数收低,因为对美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能祭出刺激举措的疑虑导致全线卖盘,越南股市结束为期三日的跌势,因为监管当局带来的支持缓解了市场对银行业风险的担忧.

越南股市.VNI上涨1.8%,部分收复过去三个交易日的跌幅,期间累计下跌10.5%,此前警察逮捕了Asia Commercial Bank (ACB.HN)的前任执行长.

一些越南银行个股在投资者信心恢复后反弹,Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock BankSTB.HM上涨2.03%,为越南股市上交投较为积极的股票之一.

越南关键股指录得逾三个月来最大周度跌幅,累计下跌7.8%,为东南亚地区表现最为差劲的股指.菲律宾股市.PSI表现第二差,本周累计下跌1.2%.

1051GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3050.49 -5.88 -0.19 +15.27 2646.35

马来西亚 .KLSE 1648.22 -3.39 -0.21 +7.68 1530.73

泰国 .SETI 1237.19 -0.45 -0.04 +20.66 1025.32

印尼 .JKSE 4145.40 -17.26 -0.41 +8.46 3821.99

菲律宾 .PSI 5143.35 -59.49 -1.14 +17.64 4371.96

越南 .VNI 399.72 6.90 +1.76 +13.70 351.55

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(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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