〔东南亚股市〕多数收低,越南股市收涨但录得5月来最大周度跌幅

中国央行：扎实推进互联网金融清理整顿，筑牢防范金融风险长效机制--副行长
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透曼谷8月24日电---东南亚股市周五多数收低,因为对美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能祭出刺激举措的疑虑导致全线卖盘,越南股市结束为期三日的跌势,因为监管当局带来的支持缓解了市场对银行业风险的担忧.
越南股市.VNI上涨1.8%,部分收复过去三个交易日的跌幅,期间累计下跌10.5%,此前警察逮捕了Asia Commercial Bank (ACB.HN)的前任执行长.
一些越南银行个股在投资者信心恢复后反弹,Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock BankSTB.HM上涨2.03%,为越南股市上交投较为积极的股票之一.
越南关键股指录得逾三个月来最大周度跌幅,累计下跌7.8%,为东南亚地区表现最为差劲的股指.菲律宾股市.PSI表现第二差,本周累计下跌1.2%.
1051GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3050.49 -5.88 -0.19 +15.27 2646.35
马来西亚 .KLSE 1648.22 -3.39 -0.21 +7.68 1530.73
泰国 .SETI 1237.19 -0.45 -0.04 +20.66 1025.32
印尼 .JKSE 4145.40 -17.26 -0.41 +8.46 3821.99
菲律宾 .PSI 5143.35 -59.49 -1.14 +17.64 4371.96
越南 .VNI 399.72 6.90 +1.76 +13.70 351.55
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(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠