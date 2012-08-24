〔中国外汇〕下半年将稳步推进人民币资本项目可兑换进程--外管局

路透上海8月24日电---中国国家外汇管理局周五表示,下半年将稳步推进人民币资本项目可兑换进程,同时完善外汇市场交易和清算机制等,推进国内外汇市场发展.

刊登在外管局网站的新闻稿表示,下半年工作重要还包括继续做好货物贸易外汇管理制度改革工作,以及推动法规清理和法规框架重构等.

本月稍早,外管局有关负责人曾表示,当国际收支、人民币汇率趋向均衡合理水平后,跨境资本流动有进有出、人民币汇率有升有降的双向波动不可避免.[ID:nSB1698356]

资本项目可兑换的近期进展为官方媒体援引央行、国家发改委等部委发布"珠三角金融改革创新综合试验区总体方案"称,将在试验区内做好跨境贸易人民币结算试点工作,逐步扩大人民币在境外的流通和使用,并在珠海横琴和深圳前海探索资本项目可兑换的先行试验.[ID:nSB1688338]

上半年外管局推进的重点内容包括:加强对跨境资金流出入的双向监测、推广货物贸易外汇管理制度改革、简化境外直接投资资金汇回和境外放款外汇管理,放宽个人对外担保管理;适当增加部分中小银行短期外债指标;丰富货币掉期交易形式,以及扩大个人本外币兑换特许业务试点范围等.

2012年4月16日起,央行将人民币兑美元CNY=CFXS汇率日内波幅限制倍增至1%,而且外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.不过今年以来人民币略有走贬迹象,至今日收盘,人民币兑美元走低近1%.(完)

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