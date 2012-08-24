厄瓜多尔总统称愿与相关国家讨论阿桑奇命运问题

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基多8月23日电(记者 Eduardo Garcia)---厄瓜多尔总统拉斐尔·科雷亚(Rafael Correa)怀疑英国和瑞典是否会改变对维基解密领导人阿桑奇的强硬立场，特别是当他们与一个像厄瓜多尔这样的贫困小国谈判时。
科雷亚周四在接受路透采访时表示，他依然愿意就阿桑奇的命运与相关各国会谈。阿桑奇两个多月来一直藏身于厄瓜多尔驻英国大使馆中。
英国表示坚决引渡阿桑奇至瑞典，他将在瑞典接受关于强奸和性骚扰的质询。科雷亚称他担心阿桑奇随后可能被送至美国接受指控。科雷亚上周批准厄瓜多尔使馆接受41岁的澳大利亚人阿桑奇避难。
科雷亚表示：“我们一直对对话有信心，从未失去希望。”
“但我有点怀疑英国、瑞典或美国会改变他们的立场，因为在与厄瓜多尔这样的‘第三世界国家’谈判时，他们很少改变立场。”
“我们总是被低估，但我们依然抱有希望。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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