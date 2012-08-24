〔标题新闻〕金价料在每盎司1,640-1,700美元之间盘整直至10月,偏于上行--SCOTIA MOCATTA MD

金属期市：铜价走高，因特朗普保护主义相关忧虑打压美元

美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，他表示，将寻求与各国建立一对一的贸易协议，“如果有人行为不当”，美国可以在30天内迅速终止这些协议。