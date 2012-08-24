〔标题新闻〕金价料在每盎司1,640-1,700美元之间盘整直至10月,偏于上行--SCOTIA MOCATTA MD

重发-《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月24日
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠
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(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠
美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，他表示，将寻求与各国建立一对一的贸易协议，“如果有人行为不当”，美国可以在30天内迅速终止这些协议。
路透北京1月24日 - 中国国务院最新表示，同意建立由国家发改委牵头的公平竞争审查工作部际联席会议制度，对公平竞争审查制度实施进行宏观指导，协调解决制度实施过程中的重大问题。