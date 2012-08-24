〔欧洲政经〕德国总理称将不会过早判断希腊改革进展,将等待三方报告

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
路透柏林8月24日电---德国总理梅克尔周五在与希腊总理萨马拉斯举行会谈后表示,德国不会过早地判断希腊改革目标的进展情况,会等下个月三方国际救助机构出炉的报告.
在与萨马拉斯举行的新闻发布会上,梅克尔表示,她已经与法国总统奥朗德在前一日达成共识,即两国均希望希腊留在欧元区,但其必需完成改革目标.
"希腊所能从德国获悉的,便是我们不会做过早地判断,而是会等到可靠的证据,也就是三方机构的报告"梅克尔说.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。