〔欧洲政经〕德国总理称将不会过早判断希腊改革进展,将等待三方报告

路透柏林8月24日电---德国总理梅克尔周五在与希腊总理萨马拉斯举行会谈后表示,德国不会过早地判断希腊改革目标的进展情况,会等下个月三方国际救助机构出炉的报告.

在与萨马拉斯举行的新闻发布会上,梅克尔表示,她已经与法国总统奥朗德在前一日达成共识,即两国均希望希腊留在欧元区,但其必需完成改革目标.

"希腊所能从德国获悉的,便是我们不会做过早地判断,而是会等到可靠的证据,也就是三方机构的报告"梅克尔说.(完)