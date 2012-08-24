美国各类经济指标总览--2012/8/24

美国商务部周五对8月16日公布的建筑许可数据做出修正,美国7月建筑许可修正为增长6.7%(前值为增长6.8%),年率从81.2万户下修至81.1万户.[ID:nSB1743498]

美国商务部周五公布,7月耐久财(耐用品)订单为增长4.2%,6月修正为增长1.6%(前值为增长1.3%),7月扣除国防的耐久财订单增长5.7%,6月修正为下滑0.7%(前值为下滑1.0%),7月扣除运输的耐久财订单下滑0.4%(预估为增长0.5%),6月修正为下滑2.2%(前值为下滑1.4%).[ID:nSB1743522]

当前值 前次值

失业率(%) 8.3(7月) 8.2(6月)

非农业就业岗位(万) 增加16.3(7月) 增加6.4(6月)

平均时薪(%) +0.1(7月) +0.3(6月)

消费者物价指数(CPI)(%) 持平(7月) 持平(6月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.1(7月) +0.2(6月)

实质所得(%) +0.0(7月) +0.6(6月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.3(7月) +0.1(6月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.4(7月) +0.2(6月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.5(第二季初值) +2.0(第一季终值)

GDP平减指数(%) +1.5(第二季初值) +2.2(第一季终值)

零售销售(%) +0.8(7月) -0.7(6月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)

雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)

工业生产(%) +0.6(7月) +0.1(6月修正值)

产能利用率(%) 79.3(7月) 78.9(6月修正值)

初请失业金人数(万人) 37.2(8月18日当周) 36.8(8月11日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字696(7月) 赤字600(6月)

领先指标(%) +0.4(7月) -0.4(6月修正值)

个人所得(%) +0.5(6月) +0.3(5月)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(6月) -0.2(5月)

消费者信贷(亿美元) 增加64.6(6月) 增加167(5月修正值)

企业库存(%) +0.1(6月) +0.3(5月)

建筑支出(%) +0.4(6月) +1.6(5月修正值)

消费者信心 65.9(7月) 62.7(6月修正值)

房屋开工(万户) 74.6(7月) 75.4(6月修正值)

建筑许可(万户) 81.1(7月修正值) 81.2(7月初值)

成屋销售(万户) 447(7月) 437(6月)

新屋销售(万户) 37.2(7月) 35.9(6月修正值)

工厂订单(%) -0.5(6月) +0.5(5月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +4.2(7月) +1.6(6月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.6(7月) 52.1(6月)

供应管理协会制造业指数 49.8(7月) 49.7(6月修正值)

趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)

进口物价(%) -0.6(7月) -2.4(6月修正值)

出口物价(%) 0.5(7月) -1.7(6月修正值)

单位劳工成本(%) +1.7(第二季初值) +5.6(第一季修正值)

非农业生产率(%) +1.6%(第二季初值) -0.5%(第一季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187

(第一季初值) (第四季修正值) (完)