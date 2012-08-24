〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差接近四个月高位

中国央行：扎实推进互联网金融清理整顿，筑牢防范金融风险长效机制--副行长
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透新加坡8月24日电---周五亚洲石脑油价格和裂解价差涨至近四个月高位,分别为每吨980美元和120.58美元,因10月从欧元出口到东方的船货有限,支撑市场.
尽管9月有90万吨船货从西方运抵亚洲,但一些交易员预计10月供应不会像多数人预期般的充沛.
新加坡一交易员称,"市场当前在消化9月90万吨的船货.10月亚洲没有套利船货涌入.由于炼厂检修以及汽油需求,西方市场强劲."
"若亚洲不跟进的话,来自红海的船货会向西方流入."
北亚一交易员称,"市场方向已经变化,是正在消化石脑油.和之前不同,当前卖家不急于出货."
印度Oil & Natural Gas Corp (ONGC)向道达尔售出3.5万吨9月10-11日装运的石脑油,离岸价为每吨较中东报价高出约25美元.
亚洲汽油裂解价差处于两日高位每桶10.66美元,受来自印尼Pertamina公司的需求支撑.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠