〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差接近四个月高位

路透新加坡8月24日电---周五亚洲石脑油价格和裂解价差涨至近四个月高位,分别为每吨980美元和120.58美元,因10月从欧元出口到东方的船货有限,支撑市场.

尽管9月有90万吨船货从西方运抵亚洲,但一些交易员预计10月供应不会像多数人预期般的充沛.

新加坡一交易员称,"市场当前在消化9月90万吨的船货.10月亚洲没有套利船货涌入.由于炼厂检修以及汽油需求,西方市场强劲."

"若亚洲不跟进的话,来自红海的船货会向西方流入."

北亚一交易员称,"市场方向已经变化,是正在消化石脑油.和之前不同,当前卖家不急于出货."

印度Oil & Natural Gas Corp (ONGC)向道达尔售出3.5万吨9月10-11日装运的石脑油,离岸价为每吨较中东报价高出约25美元.

亚洲汽油裂解价差处于两日高位每桶10.66美元,受来自印尼Pertamina公司的需求支撑.(完)