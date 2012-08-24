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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 19:50 BJT

〔中股业绩〕光大银行上半年实现净利129.2亿元,同比增长40%

路透上海8月24日电---中国光大银行股份有限公司(601818.SS)公告称,上半年实现归属于上市公司股东的净利润129.2亿元人民币,同比增长40.28%.以下为各项具体指标:

2012年1-6月 2011年同期

营业收入(亿元) 304.80 229.30

净利润(亿元) 129.20 92.10

基本每股收益(元) 0.32 0.23

净利差(%) 2.48 2.24

2012年6月30日 2011年12月31日

不良贷款率(%) 0.64 0.64

拨备覆盖率(%) 371.07 367.00

资本充足率(%) 11.14 10.57

其中:核心资本充足率(%) 8.05 7.89

光大银行周五收报2.74元,最近三个月累计下跌7.1%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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