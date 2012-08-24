〔中股业绩〕光大银行上半年实现净利129.2亿元,同比增长40%

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透上海8月24日电---中国光大银行股份有限公司(601818.SS)公告称,上半年实现归属于上市公司股东的净利润129.2亿元人民币,同比增长40.28%.以下为各项具体指标:
2012年1-6月 2011年同期
营业收入(亿元) 304.80 229.30
净利润(亿元) 129.20 92.10
基本每股收益(元) 0.32 0.23
净利差(%) 2.48 2.24
2012年6月30日 2011年12月31日
不良贷款率(%) 0.64 0.64
拨备覆盖率(%) 371.07 367.00
资本充足率(%) 11.14 10.57
其中:核心资本充足率(%) 8.05 7.89
光大银行周五收报2.74元,最近三个月累计下跌7.1%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13