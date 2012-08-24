〔国际油市〕亚洲柴油和航煤裂解价差均攀升至逾九个月高位,因供应紧张

路透新加坡8月24日电---亚洲柴油和航煤裂解价差均攀升至逾九个月高位,其中柴油裂解价差触及每桶20美元的大关,交易商称因为该地区的供应仍然紧张.

路透数据显示,10月柴油裂解价差上涨0.57美元,至每桶较迪拜原油高20.12美元.航煤裂解价差上扬0.53美元至20.51美元,为去年11月以来的最高位.

交易商称,由于炼厂维修,以及炼厂转产以最大化取暖燃料煤油的生产,导致源自北亚的现货船货供应有限.

他们补充道,该地区几家炼厂维修,恰逢巴基斯坦和印度等国需求强劲,这推高了裂解价差.

美国西海岸对航煤的需求亦强劲,Tesoro Corp.(TSO.N)为最新一家从韩国订购航煤船货的公司.

船运订货单显示,Tesoro暂时定下用Overseas Limar船于9月5日从韩国装载35,000吨航煤,运往夏威夷或美国西海岸.

一场大火导致加州第二大炼厂的一原油装置停产后,将航煤从北亚运往美国带来了套利机会,这已激励交易商积极地在这一路径运输船货.(完)