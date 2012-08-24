〔国际油市〕亚洲柴油和航煤裂解价差均攀升至逾九个月高位,因供应紧张

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透新加坡8月24日电---亚洲柴油和航煤裂解价差均攀升至逾九个月高位,其中柴油裂解价差触及每桶20美元的大关,交易商称因为该地区的供应仍然紧张.
路透数据显示,10月柴油裂解价差上涨0.57美元,至每桶较迪拜原油高20.12美元.航煤裂解价差上扬0.53美元至20.51美元,为去年11月以来的最高位.
交易商称,由于炼厂维修,以及炼厂转产以最大化取暖燃料煤油的生产,导致源自北亚的现货船货供应有限.
他们补充道,该地区几家炼厂维修,恰逢巴基斯坦和印度等国需求强劲,这推高了裂解价差.
美国西海岸对航煤的需求亦强劲,Tesoro Corp.(TSO.N)为最新一家从韩国订购航煤船货的公司.
船运订货单显示,Tesoro暂时定下用Overseas Limar船于9月5日从韩国装载35,000吨航煤,运往夏威夷或美国西海岸.
一场大火导致加州第二大炼厂的一原油装置停产后,将航煤从北亚运往美国带来了套利机会,这已激励交易商积极地在这一路径运输船货.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13