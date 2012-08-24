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货币新闻 | 2012年 8月 24日 星期五 20:44 BJT

〔表格〕美国7月建筑许可下修为增长6.7%,年率为81.1万户

路透8月24日电---美国商务部周五对8月16日公布的建筑许可数据做出修正,美国7月建筑许可修正为增长6.7%(前值为增长6.8%),年率从81.2万户下修至81.1万户.

经季节调整后的房屋建筑许可如下:

变动百分比(%) 7月 前值 6月 前值 12年7月/11年7月 前值

建筑许可　 6.7 6.8 -3.1 -3.1 29.3 29.5

年率(千户) 7月 前值 6月 前值 11年7月 前值

建筑许可　 811 812 760 760 627 627 (完)

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--编译 王洋;审校 田建华

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