〔表格〕美国7月建筑许可下修为增长6.7%,年率为81.1万户

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。
路透8月24日电---美国商务部周五对8月16日公布的建筑许可数据做出修正,美国7月建筑许可修正为增长6.7%(前值为增长6.8%),年率从81.2万户下修至81.1万户.
经季节调整后的房屋建筑许可如下:
变动百分比(%) 7月 前值 6月 前值 12年7月/11年7月 前值
建筑许可 6.7 6.8 -3.1 -3.1 29.3 29.5
年率(千户) 7月 前值 6月 前值 11年7月 前值
建筑许可 811 812 760 760 627 627 (完)
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--编译 王洋;审校 田建华
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