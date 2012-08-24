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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 20:39 BJT

〔标题新闻〕2012年印度黄金进口量或最多下降26%,金价处于创纪录高位伤及需求--GFMS主席

注:GFMS为黄金矿业服务公司

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JO7B3]

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