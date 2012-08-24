〔标题新闻〕2012年印度黄金进口量或最多下降26%,金价处于创纪录高位伤及需求--GFMS主席

中国央行：扎实推进互联网金融清理整顿，筑牢防范金融风险长效机制--副行长

路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。