〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月跨月价差走坚至逾两周高位

中国央行：扎实推进互联网金融清理整顿，筑牢防范金融风险长效机制--副行长
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透新加坡8月24日电---亚洲燃料油市场周五走坚,即期跨月价差小升至逾两周高位,现货升水继续扩大升幅,为连续第二日上扬.
路透数据显示,180-cst燃料油9月/10月跨月价差上涨0.63美元,收在逆价差每吨3.88美元,创下8月8日以来的最高.该合约的交投兴趣浓厚,至少成交35万吨.
该级别燃料油的现货升水也走坚至一周高位,为每吨较新加坡现货报价升水2.55美元.380-cst燃料油升水上涨0.10美元至每吨2.25美元.
市场目前关注中国,因炼化利润率的改善可能会刺激小炼厂提高产量."目前需求看似改善,有更多的询价,"一位交易员说.
据路透数据显示,燃料油裂解价差走坚0.27美元至每桶较迪拜原油贴水5.89美元,为两周来最高.
印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL.NS)出售8万吨船期为9月21-23日的380-cst燃料油,价格为较新加坡报价每吨贴水约3.00美元.买家可能是 Marubeni.
--编译 王洋;审校 田建华
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠