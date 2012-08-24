〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月跨月价差走坚至逾两周高位

路透新加坡8月24日电---亚洲燃料油市场周五走坚,即期跨月价差小升至逾两周高位,现货升水继续扩大升幅,为连续第二日上扬.

路透数据显示,180-cst燃料油9月/10月跨月价差上涨0.63美元,收在逆价差每吨3.88美元,创下8月8日以来的最高.该合约的交投兴趣浓厚,至少成交35万吨.

该级别燃料油的现货升水也走坚至一周高位,为每吨较新加坡现货报价升水2.55美元.380-cst燃料油升水上涨0.10美元至每吨2.25美元.

市场目前关注中国,因炼化利润率的改善可能会刺激小炼厂提高产量."目前需求看似改善,有更多的询价,"一位交易员说.

据路透数据显示,燃料油裂解价差走坚0.27美元至每桶较迪拜原油贴水5.89美元,为两周来最高.

印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL.NS)出售8万吨船期为9月21-23日的380-cst燃料油,价格为较新加坡报价每吨贴水约3.00美元.买家可能是 Marubeni.