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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 21:26 BJT

〔亚洲橡胶〕8月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月24日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 213.9 17 209.0 141

* 9月 215.6 31 217.4 6

*10月 216.8 128 219.2 77

*11月 218.3 187 220.0 39

*12月 220.0 243 222.2 56

* 1月 221.3 2513 223.8 784

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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