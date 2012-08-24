标题新闻：英国法院将在0930GMT裁定英国退欧程序是否须经国会批准
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠