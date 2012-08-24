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市场报道 | 2012年 8月 24日 星期五 22:11 BJT

〔投行观点〕摩根大通将国际商业机器(IBM)目标价从218美元下调为215美元,评级为加码

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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