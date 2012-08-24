〔欧洲央行〕正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标－央行消息人士

路透法兰克福8月24日电---欧洲央行消息人士周五向路透表示,欧洲央行正考虑在新的购买公债计划下设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.

不愿具名的消息人士称,"这是最有可能采取的措施,也可能是最成功的一个."