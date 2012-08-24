版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 24日 星期五 23:29 BJT

〔欧洲央行〕正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标－央行消息人士

路透法兰克福8月24日电---欧洲央行消息人士周五向路透表示,欧洲央行正考虑在新的购买公债计划下设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.

消息人士称,设定区间是在央行官员中愈发受青睐的一个选项,但要等到9月6日欧洲央行货币政策会议时才会作出决定.

不愿具名的消息人士称,"这是最有可能采取的措施,也可能是最成功的一个."

尚不明确区间有多宽,以及触及目标区间后,欧洲央行将如何决定何时干预债市拉低借款成本.(完)

--编译 李军;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐