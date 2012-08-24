〔欧洲央行〕正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标－央行消息人士

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。
路透法兰克福8月24日电---欧洲央行消息人士周五向路透表示,欧洲央行正考虑在新的购买公债计划下设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.
消息人士称,设定区间是在央行官员中愈发受青睐的一个选项,但要等到9月6日欧洲央行货币政策会议时才会作出决定.
不愿具名的消息人士称,"这是最有可能采取的措施,也可能是最成功的一个."
尚不明确区间有多宽,以及触及目标区间后,欧洲央行将如何决定何时干预债市拉低借款成本.(完)
--编译 李军;审校 母红
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