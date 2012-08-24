〔欧洲汇市〕英镑兑美元下滑,英国第二季GDP上修未带来提振作用

* 英国第二季GDP上修至萎缩0.5%

* 英镑未从GDP数据获益,因投资者已提前消化

* 英镑仍有望录得6月中以来最佳单周涨幅

路透伦敦8月24日电---英镑兑美元周五下跌,此前英国国内生产总值(GDP)数据修正后萎缩幅度较小,同预期保持一致.部分市场人士原先预计经济下滑的程度更小,但事实表明其判断出现错误.

英国第二季国内生产总值向上修正后为较前季萎缩0.5%,好于下滑0.7%的前值.

不过投资者已经基本消化了这一结果,分析师则表示,整体报告并不令人感到鼓舞,特别是其中提到出口疲弱、投资下降以及消费者支出乏力.

上述因素料将给英国经济带来压力,并且令英国央行推出进一步量化宽松的可能性持续存在.

"GDP修正值并没有给市场带来什么变化.数字略有好转,但基本上仍是负面的消息,必须要考虑英国AAA评级是否会面临威胁."Investec企业和机构债券交易部主管Lee McDarby表示.

"若(英国评级遭调降)发生,对英镑不利."

英镑兑美元GBP=D4下跌0.2%,报1.5826美元,自周四触及的三个月高位1.5912美元回落.交易商表示,有来自亚洲央行的强劲买盘帮助限制跌幅.

英国GDP数据公布后,欧元兑英镑EURGBP=D4升至0.7928英镑的两周高位;稍晚回吐涨幅,下跌0.3%,报0.7899英镑,并追随欧元/美元跌势.

尽管英镑下跌,但仍有望录得6月中以来最佳单周涨幅.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新会议记录,令市场预期该国政策制定者料将很快推出新一轮量化宽松政策.

相比之下,至少在今年底前,英国央行预计将基本保持货币政策不变.

荷兰国际集团分析师表示,英镑在1.5830/50美元附近看似有良好买盘,并有可能进一步升向1.60美元,因美联储会议记录为未来两至三周的美元确立下跌基调.

技术分析师称,英镑阻力位在约1.5910美元,这是4月底至6月初跌势(从1.63美元上方跌至1.5270美元附近)的61.8%回档位.若明确突破该阻力位,英镑未来将测试1.60美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]