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亚洲 | 2012年 8月 25日 星期六 01:08 BJT

〔标题新闻〕料IEA已同意释放石油储备,美国等国家可能最早在9月初行动-Petroleum Economist

注:国际能源署(IEA)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8JO8FA]

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