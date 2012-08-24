〔欧洲股市〕小幅收涨,受助于ECB拟设定收益率区间目标的报导

* FTSEurofirst 300指数小涨0.1%,欧元区STOXX 50指数收高0.2%

* 股市尾盘反弹,因消息称欧洲央行将为购债计划设置收益率目标

* 本周收跌1.8%,结束11周连涨

* 波动性增加,因投资者为9月事件风险建立头寸

路透伦敦8月24日电---欧洲股市周五小幅收高,尾盘反弹,因欧洲央行(ECB)消息人士告诉路透,欧洲央行正考虑为购债计划设定收益率区间目标.

这位消息认识称,此举新一轮购债计划的一部分,目的是保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.[ID:nSB1743754]

上述消息推动泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%,报1,090.38点,盘中一度回落0.5%,触及1,083.10点的低位.

该指数本周收跌1.8%,结束七年来最长升势.该指数在过去11周连涨,累积升幅达14.7%.

"市场目前的价格合理,鉴于之前涨势过快,因此我认为近期回落是良性的,"Octopus的基金经理Colin Lunnon表示.

"之前欧洲央行官员就干预债市发表了很多讲话,现在我们需要看到切实的行动.如果看不到行动,我们认为市场可能进一步走低."

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将于8月31日在杰克森霍尔举行的年会上发表讲话,投资者将从中寻找新一轮量化宽松政策的线索.

有迹象显示欧洲央行和美联储的决定都充满不确定性,且可能导致市场动荡,受此影响,Euro STOXX隐含波动性指数周五攀升1%.

欧元区STOXX 50指数上扬0.2%,报2,434.23点,技术图表显示,该指数从超买区间回落,且可能有足够的动能在短期内再次反弹.

该指数的7日相对强弱指标周五收报51.6,周二触及76.6的七周高位.该指标在70或之上即为超买.30或之下为超卖.

成交量为90日均值的62%,因正值8月休假高峰,且缺乏欧洲央行采取切实行动的消息.

爱立信(ERICb.ST)是今日位数不多的成交放量的个股之一.该股收跌1%,成交量为均值的159.9%,因有报导称,韩国三星公司已在欧洲赢得了首个4G网络合约.

英国富时100指数.FTSE收盘持平,报5,776.60点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.31%,报6,971.07点,法国CAC-40指数.FCHI小涨0.02%,报3,433.21点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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