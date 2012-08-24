〔金属期市〕期铜收跌,欧洲央行将采取行动的可能性使跌幅收窄

* 期铜连续第三周收涨

* 期铜未平仓合约为五年半最低

* 期锡升至三个月高位,因供应担忧

路透伦敦8月24日电---期铜周五走低,基本跟随欧元兑美元的震荡走势,但今日稍后削减跌幅,因寄望于欧洲决策者可能在遏制欧债危机方面抢得先机.

期铜削减稍早跌幅,勉力收在盘中交易区间的上半部,之前,路透报导称,欧洲央行正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标.

"我认为这给市场一定的提振...对欧洲的看法有所改善,"花旗机构客户业务驻芝加哥的商品策略师Sterling Smith表示.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克致信一国会委员会称,美联储有进一步放宽政策,提振经济的余地.此消息也改善市场人气.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2收低0.90美分,报每磅3.4835美元,盘中交易区间为3.4560-3.4945美元.尽管本周尾段回落,期铜仍连续第三周收涨.

根据汤森路透初步数据,纽约市场尾盘,COMEX成交量周五攀升,至61,700口,较30日均值高出近40%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌44.50美元,收在每吨7,640美元,从周四触及的一个月高位7,720.50美元回落.

美联储官员周四传递的信息相与矛盾.一位官员的讲话暗示美联储短期内不可能购买公债,而另一位官员则认为,有很多理由支持进一步放宽政策.投资者对美联储再推刺激政策的预期降温.

周五公布的美国数据也喜忧参半.7月耐久财订单猛增,但一项衡量企业计划支出的指标则连跌第二个月,直指制造业成长呈现放缓趋势.

成交不旺,因北半球正值夏季假期,许多工厂停产进行年度维护.

LME未平仓合约降至五年半低位,反应期铜短期走向不明.

西班牙与欧元区国家就主权救助展开磋商,但尚未作出最后的决定.消息公布后,对欧债危机的忧虑仍令市场人气谨慎.

指标期锡CMSN3跳升950美元,涨幅接近5%,收报每吨20,900美元,为5月中以来最高,因忧虑印尼生产商减少供应.

为判断期铜的未来走势,投资者密切关注中国采取进一步刺激行动提振需求增长的迹象.

数据显示,上海期交所铜库存较上周五增加1.8%.

以下为1759 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 348.45 -0.80 -0.23 343.60 1.41

LME期铝 1917.00 12.50 +0.66 2020.00 -5.10

LME期铜 7639.00 -45.50 -0.59 7600.00 0.51

LME期铅 1970.00 18.00 +0.92 2035.00 -3.19

LME期镍 16470.00 -5.00 -0.03 18710.00 -11.97

LME期锡 20895.00 945.00 +4.74 19200.00 8.83

LME期锌 1879.00 17.00 +0.91 1845.00 1.84

上海期铝 15355.00 -5.00 -0.03 15845.00 -3.09

上海期铜 55740.00 -360.00 -0.64 55360.00 0.69

上海期锌 14635.00 -15.00 -0.10 14795.00 -1.08

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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