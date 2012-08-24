〔美国债市〕公债涨势暂歇,因消息称欧洲央行考虑设定收益率区间目标

* 指标10年期公债收益率料将录得12周最高跌幅

* ECB考虑为公债购买计划设定收益率区间目标--路透

* 贝南克在致国会委员会的信中表示,联储有较多空间采取行动

* 美国7月整体企业支出意外下跌

路透纽约8月24日电---本周美国公债涨势于周五停滞,此前一份有关遏止欧债危机新计划的报导,盖过了美国联邦储备理事会(美联储, FED)将很快出台新一轮货币刺激政策的押注.

指标公债收益率仍势将录得12周以来最高跌幅,下周将有990亿美元新债标售.本周指标公债收益率触及三个月高位,部分交易商对于美联储刺激计划的前景摇摆不定,其中部分原因是一些经济数据好于预期.

交易商眼下关注是否美联储主席贝南克会在下周怀俄明州杰克森霍尔会议上发出信号,称联储愈发接近于推出第三轮量化宽松政策,或QE3.

此前两年,贝南克均在该会议上表示美联储出台更多宽松政策的倾向.

"随着下周的临近,市场倾向于(会实施)QE3,"R.J. O'Brien and Associates利率期货销售部门高级副总裁John Brady表示.

美联储周三公布的7月31日-8月1日会议记录显示,多数政策制定者担心失业率高企问题.目前美国失业率在8%以上.该记录还显示,新一轮刺激政策料会"很快"推出,除非经济明显好转.

根据路透周五获悉的一封信件,贝南克在信中对国会委员会表示,"美联储仍有空间采取进一步行动,改善金融状况、提振复苏."[ID:nSB1743776].这亦强化了联储很快公布新刺激计划的观点.

尽管人们押注联储行动,令本周市场对美国公债需求重燃.但路透援引消息报导称,欧洲央行(ECB)正考虑为新购债计划设定收益率目标区间.之后公债需求有所减弱.

欧洲央行类似举动料会帮助限制意大利、西班牙和其它欧元区高负债国的借贷成本,并有可能令投资者们相信,欧洲政策制定者正在尽力解决债务危机问题.

虽然投资者们应会欢迎限制意大利和西班牙债务成本的计划,但有一些分析师表示,这类措施将会类似之前的两次长期再融资操作(LTRO)一样,对于增强欧元区的财政基础毫无帮助.两轮LTRO已经为欧洲银行系统注入了超过1兆(万亿)欧元.

"(该计划)缓解了欧元区短期内走向崩溃的风险,但并没有解决财政整合的根本问题."DRW Trading市场策略师Lou Brien称.

指标10年期公债价格US10YT=RR最新上涨1/32,报99-18/32,稍早时曾一度上涨13/32.10年期公债收益率最新报1.67%,高于盘中低位1.63%,但较周四尾盘无变动.

本周10年期公债收益率料下挫14个基点,为5月末以来最高单周跌幅.