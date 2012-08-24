〔美国股市〕道琼工业指数收高0.77%,Nasdaq指数收涨0.54%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月24日
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
路透纽约8月24日电---美国股市周五收涨,因有消息称,欧洲央行正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标,以及市场冀望美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取进一步刺激举措.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高100.51点,或0.77%,至13,157.97点;标准普尔500指数.SPX收涨9.05点,或0.65%,至1,411.13点.Nasdaq指数.IXIC上扬16.39点,或0.54%,至3,069.79点.
本周,道指收跌0.9%,标普500指数收挫0.5%,Nasdaq指数回落0.2%.道指和标普500指数结束六周连升,Nasdaq指数则是结束五周连升.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠
路透首尔1月24日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超121亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月24日 -12.1 9.4 -10.1 ^1 月23日 116.7 -109.3 -11.8 1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3