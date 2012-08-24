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市场报道 | 2012年 8月 25日 星期六 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.77%,Nasdaq指数收涨0.54%

路透纽约8月24日电---美国股市周五收涨,因有消息称,欧洲央行正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标,以及市场冀望美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取进一步刺激举措.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高100.51点,或0.77%,至13,157.97点;标准普尔500指数.SPX收涨9.05点,或0.65%,至1,411.13点.Nasdaq指数.IXIC上扬16.39点,或0.54%,至3,069.79点.

本周,道指收跌0.9%,标普500指数收挫0.5%,Nasdaq指数回落0.2%.道指和标普500指数结束六周连升,Nasdaq指数则是结束五周连升.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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