〔全球金市〕黄金录得1月来最大单周升幅,因冀望美联储将再推刺激举措

* 金价在连升七日后稍作喘息

* 对美联储再推刺激举措的冀望带动金价本周收涨

* 铂金8月迄今上扬9%;南非紧张局势仍未缓解

路透纽约8月24日电---金价周五收盘基本持稳,市场在周四升至四个月高位后稍作喘息,对美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推货币刺激举措的希望重燃,推动金价周四攀升.

铂金连续第二周劲扬,涨幅达5%,本月迄今累积上涨9%,之前,南非铂金矿爆发劳工骚乱,导致44人死亡.南非的铂金产量占全球总产量的约80%.

金价本周上扬3.4%,为1月最后一周来的最大单周涨幅,受周三公布的美联储8月会议记录提振.会议记录显示,除非经济状况大幅好转,美联储准备"很快"推出新一轮刺激举措.

新一轮量化宽松引发市场担忧通胀将进一步攀升.过去四年间推出的前两轮量化宽松使金价翻番.

上述消息推动金价突破自5月中以来一直深陷其中的近100美元的区间,并自3月以来首次升穿200日移动均线.不过,黄金相对强弱指标暗示,七日连涨后,市场可能超买.今日,七日连涨告终.

1822 GMT,现货金XAU=跌0.03美元,报每盎司1,670.01美元.周四触及4月以来最高1,674.80美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2收跌0.1美元,报每盎司1,672.90美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值低约35%.

现货铂金XPT=上涨0.5%,报每盎司1,545.49美元,脱离周四触及的四个月高位1,558.49美元.

全球最大铂金生产商Anglo American Platinum (AMSJ.J)周五表示,旗下南非铂金矿Thembelani的100名工人拒绝下矿,显示劳工的不满情绪仍未得到控制.

现货银XAG=上扬0.4%,报每盎司30.64美元.现货钯金XPD=跌0.2%,报每盎司648.47美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1672.90 0.10 0.0 1665.10 1676.30 91,486

COMEX白银期货 SIN2 30.621 0.165 0.5 30.190 30.700 41,277

COMEX铂金期货 PLN2 1554.40 -0.50 0.0 1533.00 1555.50 7,917

COMEX钯金期货 PAU2 652.15 -4.45 -0.7 634.75 656.75 3,441

现货金 XAU= 1670.01 -0.03 0.0 1663.13 1673.31

现货银 XAG= 30.640 0.130 0.4 30.260 30.720

现货铂金 XPT= 1545.49 7.09 0.5 1531.00 1550.49

现货钯金 XPD= 648.47 -1.13 -0.2 638.52 655.60

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=