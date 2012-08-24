〔加拿大汇市〕加元/美元因欧元区希望走强,美联储刺激举措备受关注

路透多伦多8月24日电---加元兑美元周五走强,部分收复近期的失地,来自欧洲的令人振奋的消息提升对全球经济的信心.

欧洲央行消息人士周五向路透表示,欧洲央行正考虑在新的购买公债计划下设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.[ID:nSB1743754]

加元/美元CAD=D4收在0.9916加元,或1.0085美元,高于周四收盘价0.9936加元,或1.0064美元.加元/美元脱离本周触及的三个半月高位,汇市策略师认为加元超卖.

市场关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)和其他央行领导人下周在杰克逊霍尔举行的年会,会上美联储主席贝南克将发表讲话,他通常会在讲话中暗示货币政策的未来走向.

路透周五获得的一份贝南克写给国会一委员会的信中,贝南克称美联储有推出进一步货币刺激政策,提振经济的空间.(完)

--编译 母红;审校 李军

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