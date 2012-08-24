〔加拿大汇市〕加元/美元因欧元区希望走强,美联储刺激举措备受关注

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月24日
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
路透多伦多8月24日电---加元兑美元周五走强,部分收复近期的失地,来自欧洲的令人振奋的消息提升对全球经济的信心.
欧洲央行消息人士周五向路透表示,欧洲央行正考虑在新的购买公债计划下设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.[ID:nSB1743754]
加元/美元CAD=D4收在0.9916加元,或1.0085美元,高于周四收盘价0.9936加元,或1.0064美元.加元/美元脱离本周触及的三个半月高位,汇市策略师认为加元超卖.
市场关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)和其他央行领导人下周在杰克逊霍尔举行的年会,会上美联储主席贝南克将发表讲话,他通常会在讲话中暗示货币政策的未来走向.
路透周五获得的一份贝南克写给国会一委员会的信中,贝南克称美联储有推出进一步货币刺激政策,提振经济的空间.(完)
--编译 母红;审校 李军
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13
(重发以修正标题) 1月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88374 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.57 7.76 2.42 南玻 11.32 6.05 2.12 深康佳 4.45 2.82 1.79 ST中华 11.46 4.88 2.66 ST中冠
路透首尔1月24日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超121亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月24日 -12.1 9.4 -10.1 ^1 月23日 116.7 -109.3 -11.8 1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3