〔纽约汇市〕欧元兑美元五个交易日来首度下跌,市场热情盛极必衰

* 欧元兑美元自周四的七周高位回落

* 投资人随后关注ECB设定收益率区间目标的消息

* 投机客将美元多仓降至近一年最低

* 贝南克称美联储有空间开展进一步行动

路透纽约8月24日电---欧元兑美元周五下跌,为五个交易日来首次.欧元脱离上日触及的七周高位,因市场对政策制定者计划如何应对危机存有疑问,投资者近期对欧元的乐观情绪有所降温.

央行消息人士对路透表示,欧洲央行(ECB)正考虑为新买债计划设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.[ID:nSB1743754].

整体来看,欧元本周表现不错.市场猜测欧洲央行将在9月6日的下次会议上公布计划,帮助推低西班牙和意大利公债收益率.这令欧元从一周前的1.2333美元升至1.25美元上方.

"考虑到欧洲央行购买公债的传言以及周三美联储会议记录均对风险交易有利,本周对于尾部风险来说,还是很理想的."CitiFX-10国集团(G10)策略部主管Steven Englander称.

"话虽如此,但是由于空仓减少和多仓增加,欧元涨势就此受限,因为市场建仓活动并不太有利."他说.

欧元兑美元EUR=最新下跌0.3%,报1.2518美元,低于周四高位1.2589美元,后者是7月初迄今高点.尽管周五下挫,但欧元本周仍收高1.5%.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,最新一周外汇投机客进一步将美元押注削减至近一年最低水准.

截至8月21日当周,美元净多头部位规模跌至45.7亿美元,之前一周为89.2亿美元.这是美元多仓连续第五周减少,并且是2011年9月至今最少水平.

CitiFX的Englander表示,欧元本周上涨有可能不会形成趋势反转.

"无论从理论上看欧洲央行买债计划是多么利好,但若在实施时遇阻,将会限制该央行、欧洲金融稳定机构(EFSF)和随后将生效的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)购入二线国家公债的正面影响."