〔加拿大股市〕本周收盘基本持平,因美联储官员讲话传递的信息不一

路透多伦多8月24日电---加拿大主要股指周五小幅收涨,银行股在下周公布业绩前上扬,但全球的不确定性犹存,且矿业股在近期上扬后回落.

投资者采取观望态度,市场缺乏明确的方向,导致主要股指本周收盘基本持平.

欧债危机仍悬而未决打击市场人气,而美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员讲话传递的信息不一,使联储放宽政策的前景变得混沌不清.

未来,市场将关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)和其他央行领导人下周在杰克逊霍尔举行的年会,会上美联储主席贝南克将发表讲话,他通常会在讲话中暗示货币政策的未来走向.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨19.72点,或0.16%,报12,082.23点.上周收报12,089.89点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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