《特别报导》中国信用债市场的成长烦恼:做大后如何走向成熟

* 经济放缓,企业转道债市融资

* 市场渐具规模,但中小企业占比低

* 面临阶段性供给压力,信用风险累积

* 违约第一单或渐行渐近

* 从追求规模转向加强制度建设

* 监管理念转变为重中之重

作者 边竞/李宏薇/曹巍浩/康熙泽/丁淑琴/刘昕

路透上海9月18日电---"我最近都晒黑了,经常拿着材料到处跑,现在企业认为在经济下行的时候,债券市场应该红火,融资成本比贷款低,所以企业在债券市场融资的热情更高,特别是那些拿贷款不容易的小企业."北京一券商债券承销人士表示.

上述情景是今年以来中国信用债市场的真实写照,尽管央行年内已分别两次降息和降准,但信贷投放依旧不温不火,而股市的持续低迷又令IPO(首次公开发行)及上市公司增发难有起色,更多的企业转道债市缓解资金饥渴.

除了其他融资渠道不畅之外,发债的成本更低无疑也是重要原因."确实便宜啊,相当于贷款打了八折",平安证券固定收益部研究主管石磊说.

信用债市场快速发展的背后,是三大监管机构--央行、发改委和证监会的力推.从短融/中票与企业债、公司债的单项PK,到开拓私募发行、资产证券化等新竞争领域,再加上企业发债规模限制逐步放宽、审核和发行程序的竞相简化便利等,企业债务融资环境不断得到优化.

截至2012年7月末,非金融企业债务融资工具余额达到3.59万亿元,占企业直接债务融资规模的60%;公司信用类债券余额达6.2万亿元,占债市整体余额的25.8%,市场规模已排名世界第三位,亚洲第二位.

多年来中国一直致力于提升直接融资在企业资金来源中的占比,随着信用债市场的迅猛发展,这一努力成效初显.央行最新数据显示,8月企业发行债券净融资规模达2,584亿元人民币,为年内最高,在当月社会融资规模中的占比约20.8%.而7月企业发债净融资占比历史上首次冲破20%,达23.9%.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

浏览中国企业债券在社会融资规模中占比变化图,

请点击:r.reuters.com/ryc72t

r.reuters.com/syc72t

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

石磊指出,三季度信用债发行相对集中,进入四季度后,信用债供给将从高峰回落,其融资占比短期内持续提升的动力不足.

"长期看企业发债是要逐步替代信贷,这是一个趋势,但不是一天就变成主流了,(占社会融资总量)每年可能提高1-2个百分点,"他说.

不过规模上的快速扩张,并不意味着市场的成熟.与美国、日本等市场相比,中国债市仍像一个小学生,还不能称之为一个完整意义上的多层次信用债市场.这最突出地表现在中小企业融资比例偏低上,目前发债主体仍以大型或国有背景企业为主.

此外,在目前的经济减速周期中,不少行业经营困难加剧,与此同时信用债供给量仍不断增长,信用风险出现的机率因此明显上升,出现首例违约个案的日子或渐行渐近.

"现在信用风险确实比较大,有些(发)债(企业)说实话都应该是破产的,"上海一保险公司投资经理表示.

市场人士认为,目前隐含信用风险比较大的行业,主要是一些产能过剩的行业,包括钢铁、光伏以及造船航运等.

不过,此前已资不抵债的山东海龙所发短期融资券最终如期兑付,江西赛维LDKLDK.N债务可能由当地政府兜底,都让中国债券市场投资者,仍沉浸在"监管层不会愿意见到真正的违约"的期望或幻想之中.这一不切实际的预期,亦正说明了中国债市还仅仅只是"温室里的花朵".

中国飞速成长的信用债市场未来的发展,还需要监管层能在转变监管理念、评级制度改革、完善风险管理工具等方面继续施力.

**快速扩张,发行难度增**

股市黯淡,债券市场最近几年华丽转身.尤其在央行大力推进银行间市场非金融企业债务融资工具后,债券作为非金融企业直接融资的一个渠道,重要地位渐显.

2007年企业发债总额仅约5,000亿元,随后便进入快速扩张期,到2011年发行量猛增至2.2万亿元,增幅逾300%.

而今年这一势头仍在延续,央行统计显示,上半年各类债券(不含央票)累计发行3.49万亿元,同比多发行3,022亿元.其中包括企业债、短融、超短融、中票、中小企业集合票据、公司债及非公开定向债务融资工具等在内的非金融企业融资额为1.46万亿元,已超过政策性银行及商业银行债券同期发行总和.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

浏览上半年中国主要债券发行规模及占比,

请点击:r.reuters.com/ced72t

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

与以往企业因不易获得贷款而转向债务融资不同,很多企业是看中成本相对低廉且程序便利而转向发债.

央行在7月初年内第二次降息后,三至五年的贷款基准利率为6.40%,以70%的浮动下限计算为4.48%.随后银行间市场交易商协会相应调整的非金融企业债务融资工具定价估值显示,三年和五年期AA+以上(含)评级估值中,除AA+五年品种为4.64%外,其余在3.81%-4.21%间.

而能够完全享受到七折贷款利率的企业毕竟还只是少数.央行二季度货币政策执行报告数据显示,6月份非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为7.06%.债务融资的财务成本仍较贷款有优势.

以超大型中央企业--中石油集团为例,截至2007年末,在627亿元的有息债务中,银行借款余额573亿元,占比逾九成,短期融资券及其他债券占比不足一成;但近两年融资方式已转变为以债券市场直接融资为主,银行借款为辅.截至2011年末,该公司银行借款余额1,306亿元,同期的债务融资余额则达2,175亿元.

不过进入下半年后,随着债市转弱,信用债的发行利率亦水涨船高,供需双方的预期矛盾日渐突出,信用债的发行难度明显增加.

"现在发行人和投资者分歧非常大,发行人认为还要降息,(发行)利率要下行,但投资者不这么认为."石磊称.

而目前正处经济减速周期,一些行业的经营困难正逐渐加剧,企业想低成本发债的难度也越来越高.

上述保险公司投资经理提到,"信用的(债券)肯定是不好卖,供给太多,需求又少,现在买了信用的拿来交易肯定没啥机会,万一出了风险事件就砸在手里了."

中债登AAA级固息企业债到期收益率曲线<0#AAAIFCRSBMK=>显示,三年期品种到期收益率在2011年9月达到6%左右的阶段性顶峰后一路回落,并在今年6月达到近期4%以下低点.不过8月以来,该收益率升势明显.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

浏览中债登AAA级固息企业债到期收益率曲线,

请点击:r.reuters.com/xad72t

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

前述北京券商承销人士举例称,最近做的一单五年期公司债,最早的时候准备发5.0%,但是沟通一轮下来发现投资者不买账.又和发行人商量调高至5.5%,发行人痛快答应了,可是买方还是没认购够,只能让公司所在地的四大行发起,请各自的总行认购这期债券,走了两个星期流程终于有两个大行答应认购了.

"可这两个星期过程中市场收益率上行了,之前答应认购的小客户又准备撤了,只好再劝发行人调高利率水平,"他无奈的表示.

最后该期债发行利率确定为簿记区间上限,在6%以上.