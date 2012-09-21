《中国报摘》--金融时报9月21日

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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* 头版头条:
--中国银监会主席尚福林撰文称,银行业改革开放稳健发展,银行业整体经营效益逐步提高,资产回报率和资本回报率由2003年的0.1和3%,分别上升到2011年的1.2%和19.2%.
* 其他:
--据农业部农情调度和专家分析,今年秋粮面积增加,长势均衡,如果南方晚稻地区近期不发生严重寒露风,秋粮将继续增产,全年粮食有望实现"九连增".
--中国农业发展银行与上海地产(集团)有限公司、光明食品(集团)有限公司签署城乡统筹发展合作项目战略合作备忘录和整体授信协议.
--截止今年8月末,工商银行(1398.HK)(601398.SS)与"走出去"客户签约融资项目超过187亿美元,累计发放金额超过134亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 沈燕; 审校 林高丽
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。