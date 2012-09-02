更正:****日韩经济指标预测--8月31日-9月7日****

(更正:韩国消费者物价指数(CPI)的公布日期有误,应为"9月2日"2300GMT公布,非"9月1日")
路透8月31日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月31日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +4.6%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 -9.9% -0.2%
9月1日(六)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 -- 顺差28
进口 -- -5.4%
出口 -- -8.8%
9月2日(日)
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% -0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.5%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +3.3%
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 47.20
9月4日(二)
0130 日本加班工资 7月 -- +4.1%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- --
(较上年同期) -- --
9月5日(三)
无重要经济数据公布.
9月6-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728
9月7日(五)
0500 日本领先指标 7月 -- -2.6
同时指标 -- -2.0
(完)
--整理 白云;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]