主要国家经济指标预测--9月3日****

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透9月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月3日-7日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 0.0% -0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -0.8% -0.6%
9月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 47.20
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2%
0130 澳洲企业库存 第二季 +0.3% +0.9%
0130 澳洲企业税前获利 第二季 -- -8.3%
0130 澳洲网络招聘广告 8月 -- -0.7%
澳洲报纸招聘广告 -- -3.2%
0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.2% +1.0%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +3.7%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 49.0 48.6
0743 意大利Markit制造业PMI 8月 44.8 44.3
0748 法国Markit制造业PMI 8月 46.2 46.2
0753 德国制造业PMI 8月 45.1 45.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 45.3 45.3
0828 英国CIPS制造业PMI 8月 46.0 45.4
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 -0.5% +0.1%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月31日(五)
0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.2% +0.4%
房屋信贷 +0.3% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 +8.0% --
0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 -9.6% -9.9%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 +1.3% 持平
(较上年同期) -0.7% -2.2%
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -0.9% +0.2%
(较上年同期) -1.0% +0.4%
0800 意大利失业率 7月 10.7% 10.9%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.6% +2.5%
0900 意大利CPI(较前月) 8月初值 +0.4% +0.3%
(较上年同期) +3.2% +3.1%
意大利HICP(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +3.5% +3.6%
0900 欧元区失业率 7月 11.3% 11.3%
1000 意大利PPI(较前月) 7月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.1% --
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% --
(环比年率) +1.8% +1.6%
(较前月) 6月 +0.1% +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.0 53.5
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 74.3 73.6
现况指数 88.7 87.5
预期指数 65.1 65.0
1400 美国工厂订单 7月 +2.8% +1.9%
耐久财(耐用品)订单 7月修正值 +4.1% --
扣除运输的耐久财订单 +0.7% --
扣除国防的耐久财订单 +3.4% --
扣除飞机的非国防资本财订单 -4.0% --
1430 美国ECRI一周领先指标 8月24日当周 123.6 --
9月1日(六)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 顺差20.4 --
进口 -9.8% --
出口 -6.2% --
9月2日(日)
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.4% +0.5%
(较上年同期) +1.2% +1.4%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 +7.7% +9.1% (完)
--整理 肖群英/兰秀娟;审校 戴素萍
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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