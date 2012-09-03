〔中国数据〕8月制造业PMI终值降至41个月低点47.6,略低于初值--汇丰

路透北京9月3日电---汇丰(HSBC)周一公布中国8月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值降至47.6,创下41个月以来最低水准,并略低于初值47.8.

8月汇丰制造业PMI终值为49.3.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.

Markit提供的新闻稿并显示,8月新出口订单分项指数降至45.5,亦为41个月最低水平,显示中国主要贸易伙伴普遍出现需求疲软现象.

当月成品库存指数则创下有记录以来最高,就业指数创41个月低点.受访厂商表示,月内压缩用工的原因是新接业务减少.

受原料价格下滑影响,制造业者8月投入价格指数和出厂价格指数双双下滑,均为连续第四个月位于50下方.

稍早出炉的中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住.[ID:nSB1755730]

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)