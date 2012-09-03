〔中国数据〕8月制造业PMI终值降至41个月低点47.6,略低于初值--汇丰

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京9月3日电---汇丰(HSBC)周一公布中国8月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值降至47.6,创下41个月以来最低水准,并略低于初值47.8.
8月汇丰制造业PMI终值为49.3.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.
Markit提供的新闻稿并显示,8月新出口订单分项指数降至45.5,亦为41个月最低水平,显示中国主要贸易伙伴普遍出现需求疲软现象.
当月成品库存指数则创下有记录以来最高,就业指数创41个月低点.受访厂商表示,月内压缩用工的原因是新接业务减少.
受原料价格下滑影响,制造业者8月投入价格指数和出厂价格指数双双下滑,均为连续第四个月位于50下方.
稍早出炉的中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住.[ID:nSB1755730]
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 黄凯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月22日 - 美国股市周三开盘微跌，因能源股下挫，美股在前一交易日创新高。投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次政策会议的会议记录，以寻找下次升息时机的线索。
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。