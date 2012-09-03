〔中国数据〕8月汇丰制造业PMI创41个月最低,敲响政策放松鼓点(更新版)

* 制造业PMI终值跌至41个月最低

* 新出口订单和就业分项亦双双跌至41个月最低

* 成品库存指数创有记录以来的最高

* 数据突显政策有必要进一步放松

* 中国股市升0.6%,至盘中新高

路透北京9月3日电---全球经济持续低迷让中国制造业者日子愈发难过.汇丰8月中国制造业PMI终值和新出口订单分项双双创出41个月低位.制造业先行指标的全面疲软,敲响了稳增长政策加快步伐的鼓点.

Markit提供的新闻稿显示,中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至47.6,为2009年3月以来最低水准,且为连续第10个月位于荣枯线下方.上月终值为49.3.

其中,全球需求疲弱以及相伴而来的企业压缩用工,导致8月新出口订单和就业分项指数也双双跌至41个月最低水准;成品库存指数则创下2004年4月调查开始以来的最高记录.

"在全球经济愈发困难之际,中国出口业者面临压力也日益增大,"汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.他指出,8月终值验证中国制造业面临愈发沉重的下行压力,中国政府必须加快政策放松以稳增长,并促进就业.

汇丰数据出炉后,中国股市沪综指.SSEC仅短暂缩窄涨幅,10:57已创出2,060点的盘中新高,涨幅0.6%.

稍早出炉的中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住.[ID:nSB1755730]

摩根大通周末发布报告称,在国内制造业领域前景持续疲软的情况下,中国9月或将再度迎来一次降息或者一次降准.[ID:nSB1756472]

而投行巴克莱将政策支持不足视为可能在三季度拖延中国经济复苏的一个风险.该投行在研究报告中指出,决策层的观念分歧可能降低宽松政策推出和执行的效率."央行可能认为7-8%是合适的经济增速,这也许正是央行对政策放宽持谨慎态度的原因."

近来围绕中国经济放缓的疑虑加深,对央行再度下调存准的预期也愈发强烈,但央行却迟迟未见行动,只是频繁动用逆回购向市场注入资金.中国年初以来已经两次降准、并两次降息.

Markit新闻稿并显示,受原料价格下滑影响,制造业者8月投入价格指数和出厂价格指数双双下滑,均为连续第四个月位于50下方.

其中有近22%的受访厂商下调产品价格,原因普遍是平均成本下降.而新业务竞争加剧也是原因之一.

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)