(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月27日-8月31日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周总体呈逐步小升之势,周四受国际美元疲势影响,人民币创下 近两个月收盘高点.中间价方向上跟随外盘美元、欧元,波幅相对有限,显现出央行维稳态度. 市场缺乏明确预期,结、购汇盘相对均衡.期待在周末美联储主席贝南克讲话中寻得QE3推出与 否的线索,而在此之前投资者态度谨慎.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --随着紧张的市场流动性逐步缓和,中国央行本周公开市场逆回购操作力度明显减弱,当周 并转为净回笼,终结此前连续三周的净投放.而央行新增28天期逆回购需求申报,则预示逆回 购正逐步常态化,短期降准可能性再削弱. 28天逆回购最终询而不发,主因或为需求不足.不过市场人士认为,启动需求申报已向市场 传递了明确信号,表明逆回购期限有拉长趋势,品种更为丰富将助其成为常规化操作工具.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周小幅上移,虽值月末,但资金尚算宽松,惟公开市场新增28天逆回购 需求申报,进一步打压机构降准预期,导致场内交投偏淡,不过当周后半段有少量试探性买盘, 因机构多预期资金成本难有实质性降低,现券市场谨慎心态一时料难改观.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周后半段小幅回落,因部分银行在匡算完月末可用的信贷规模后,选择 入市买票,以填补剩余额度.下周转贴利率在月初效应支撑下仍可能续跌,不过考虑到9月是三 季度末,信贷规模调整压力或致整体预期相对谨慎.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC全周振荡下行累计收低2.13%,周内多次刷新逾三年半收盘新低至2,047.522点, 周内并创出年内盘间新低2,032.537点.市场信心在经济面担忧,及政策和消息面缺乏指引的情况 下日渐疲软,板块热点持续性差,周五沪市A股成交创44个月新低,后市可能仍会继续下测2,000点 整数关口.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周冲高回落,对于美联储是否会再推新一轮宽松政策,市场预期仍存分歧, 铜价因此上攻乏力,周末美联储主席贝南克将发表重要讲话,市场屏息以待,以从中寻获后市 指引;其中12月期铜合约SCFcv1周五收报55,420元人民币,当周微跌约0.4%.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周小幅回撤,在上周因美国货币政策放松预期引发的大涨后,市场关注焦点转向 本周美联储主席贝南克的讲话,若其中有明确放松信号,可能促使投资者蜂拥买入黄金,若反 之,黄金可能遭到抛售.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报339.45元,较上周 跌0.75元;期金主要合约SHAUZ2收报343.39元,较上周跌1.78元.(完) --整理 冉莹/边竞/李然/李宏薇/丁淑琴; 审校 林高丽