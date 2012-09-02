(重温稿)〔中国数据〕8月官方制造业PMI意外跌破荣枯分水岭,经济下行仍未遏制

* 8月官方制造业PMI降至九个月新低49.2

* 11个分项中唯有生产指数仍位于50上方

* 经济仍在下行,但略微出现短期企稳迹象

路透北京9月1日电---中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复.

国家统计局和中国物流与采购联合会周六公布,中国宏观经济先行指标----8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,略高于去年11月份的前期低点49.

8月PMI中的生产指数由上月的51.8降低至50.9,在11个分项指数中唯一高于50的荣枯线.自3月起发布的大中小型企业PMI则首次全部低于50,大型、中型企业PMI分别为49.1%和49.9%,比上月下降1.2和0.3个百分点;小型企业PMI为47.7%,比上月下降0.4个百分点.

虽然指数制造业处于近乎全面收缩的状态,但中国物流与采购联合会特约分析师张立群称,"企业持有的订单水平趋稳,对价格上涨的预期开始酝酿,压缩库存、控制开工率的活动接近尾声."

他并表示,"稳增长"政策效果不断显现,未来出口增速可能会有所恢复.市场需求支持的企业订单增长将呈现走稳态势.受其影响,企业长达半年多的去库存活动预计将结束,制造业总体生产水平预计将平稳恢复,经济增速回调态势有望结束.

分项指数中的生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数低于上月,其中原材料库存指数降势较为明显,降幅超过3个百分点;新出口订单指数为46.6%,同上月持平;而购进价格指数上升明显,升幅为5.1个百分点.

安信证券宏观分析师尤宏业对路透表示,从目前掌握的发电量等数据来看,8月的经济会更弱一些,预计三季度是底部.他并称,不能根据库存短时变化判断经济趋稳,如果终端需求没有起来的话,库存稍微缓解并不能改变什么.

汇丰(HSBC)上周公布的名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的8月初值数据,回落至47.8,创下九个月新低,且已连续10个月低于50.上月该数据终值曾一度攀升至49.3.

中国今年二季度GDP(国内生产总值)同比增长7.6%,延续近两年的下行态势,是1992年以来增长回调时间最长的一次.之前中国央行曾在短短一个月内两度降息,发改委也加快部分项目审批进度.不过,近期市场期待的"降准"动作,则迟迟未出.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

________________2012年________________ ___________2011年________________

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

PMI(%) 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9

以下是分项指标:

指标 2012年8月指数 7月指数 比上月

PMI 49.2 50.1 下降

生产指数 50.9 51.8 下降

新订单指数 48.7 49 下降

新出口订单指数 46.6 46.6 持平

积压订单指数 45.1 41.9 上升

产成品库存指数 48.2 48 上升

采购量指数 48.8 46.8 上升

进口指数 47 45 上升

购进价格指数 46.1 41 上升

原材料库存指数 45.1 48.5 下降

从业人员指数 49.1 49.5 下降

供应商配送时间指数50 49 上升

更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (www.chinawuliu.com.cn)