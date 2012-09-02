〔表格〕韩国8月出口较上年同期减少6.2%,预估为下滑6.3%

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透首尔9月1日电---韩国知识经济部周六公布的数据显示,8月贸易顺差初值为20.4亿美元,7月修正后为顺差28亿美元.
8月出口较上年同期下降6.2%,进口同比降9.8%,路透调查预估分别为下降6.3%和下降6.9%.
以下为数据细节:
8月 *7月
贸易收支(10亿美元) +2.0 +2.8
出口(10亿美元) 43.0 44.6
(同比增长%) -6.2 -8.8
进口(10亿美元) 40.9 41.9
(同比增长%) -9.8 -5.4
* 修正值.
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--编译 徐文焰;审校 郑茵
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
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