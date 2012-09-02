版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 2日 星期日 11:52 BJT

〔表格〕韩国8月出口较上年同期减少6.2%,预估为下滑6.3%

路透首尔9月1日电---韩国知识经济部周六公布的数据显示,8月贸易顺差初值为20.4亿美元,7月修正后为顺差28亿美元.

8月出口较上年同期下降6.2%,进口同比降9.8%,路透调查预估分别为下降6.3%和下降6.9%.

以下为数据细节:

8月 *7月

贸易收支(10亿美元) +2.0 +2.8

出口(10亿美元) 43.0 44.6

(同比增长%) -6.2 -8.8

进口(10亿美元) 40.9 41.9

(同比增长%) -9.8 -5.4

* 修正值.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 徐文焰;审校 郑茵

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐