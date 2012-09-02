《一周市场焦点》不妨把注意力抽离欧美央行,关注一下非核心市场公债

撰稿 Sujata Rao; 编译 徐文焰

路透伦敦8月31日电---忘了美联储和欧洲央行吧.

当巴西、瑞典和韩国等国家处于降息周期,而其债券仍能提供较高收益时,谁还需要购买核心国家的债券呢?

无论美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克是否在杰克森霍尔会议上暗示该央行将购买更多债券,也无论欧洲央行是否会在9月6日会议上降息或提出购债计划,预计全球不少国家放松政策以刺激经济增长的趋势仍将持续.

这对于凸显非核心国家债券的价值来说是个好消息.这些国家的公债收益率(殖利率)即便受到降息影响而有所下滑,也经常是仍高于核心国家的债券收益率.

两年期德债收益率为负,同期限美债收益率略高.而在另一头,西班牙与意大利公债收益率水平已经发出紧急警告讯号.

因此,投资者拼命抢进尚有些获利空间的投资级公债.

"市场确实已在关注欧元区、美国、英国和日本以外的非核心市场."汇丰资产管理公司的全球固定收益主管Guy Dunham表示.

"原因之一是这些核心市场的公债收益率太低,特别是在欧元区市场.另一个原因在于投资者希望分散投资,且不愿持有欧元区二线国家的债券."

根据基金追踪机构EPFR,除日本以外的亚洲债券基金今年以来已获得近100亿美元的资金净流入,还有超过300亿美元已流进全球新兴市场债券基金.

斯堪的纳维亚债券也是今年来受到外资追捧的资产.

巴西也在周三降息50个基点,该国两年期公债BR2YT=RR收益率接近1月以来低位,但仍高于8%.

"巴西...名义收益率很高,而且基本面良好."高盛资产管理公司新兴市场债券投资组合经理Sam Finkelstein表示.

"从投资结构角度讲,新兴市场债券在固定收益率投资中的比重应当更大一些."

市场焦点大多集中在欧洲央行总裁德拉吉是否会在周四宣布一个可靠的计划,购买西班牙和意大利债券.

该央行也可能会降息25个基点至0.5%的纪录新低,但路透访问的分析师看法分歧,70名受访分析师中有36人预期该央行将维持利率不变.仅仅在两周前,路透访问的分析师还普遍预期会降息25个基点.

而其他国家或许会抢先降息.

尽管多数分析师预计瑞典央行在9月6日的会议上将维持1.5%的利率水平不变,但他们预计该央行将在年底前减息,一家知名的经济智库本周甚至预期央行今年将降息两次.

瑞典克朗兑欧元EURSEK=在避险资金流入的扶助下,已触及12年高点.

多数分析师也预期泰国不会在9月5日的央行会议上调整现为3%的利率,但他们已开始思考降息的可能性.

荷兰国际集团(ING)的分析师预期泰国央行最早将在下周降息25个基点,市场还押注韩国继7月意外降息后,将在本月稍晚再度出手调低利率.

"我们相信,宏观经济环境恶化将促使亚洲央行的立场依然或更加温和."花旗分析师在客户报告中称.

市场也益发预期,随着经济前景转差,波兰将跟随匈牙利本周的步伐降息,不过可能不会急于在9月5日会议上出手.波兰央行在5月刚刚升息.

在这一央行会议密集召开的阶段,加拿大和澳洲还有英国央行也将在下周举行政策会议,不过预计不会调整政策.

尽管利率下降,不少规模较小的债券市场还是有其自身的问题,特别是从流动性和货币风险角度而言.

而且若德拉吉成功压制了西班牙和意大利债券收益率,投资者看法可能就会发生变化.

汇丰资产管理的Dunham指出,他对西班牙和意大利债券持有中性的投资立场.

"出台(购债)计划的意愿的确大有提升,"他说,并称若德拉吉果真宣布了此项计划,"我们将看到意大利和西班牙债券与德债间的利差收窄,这点在短债中表现得更为明显.我们还将看到美国和德国公债收益率上升,而瑞典与丹麦公债收益率也很可能走高."(完)