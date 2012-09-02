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债券 | 2012年 9月 2日 星期日 11:52 BJT

〔货币市场〕美国短期利率期货上升,市场预期美联储将继续维持低利率

路透纽约8月31日电---美国短期利率期货周五上升,此前美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克发表讲话暗示,联储对出台进一步政策宽松举措持开放态度,但没有提供具体细节.

贝南克在怀俄明杰克森霍尔举办的全球央行年会上的讲话令外界益发预期,由于目前经济受到失业率居高不下的困扰以及欧元区债务危机风险的威胁,美联储将继续维持低利率以提供帮助.

"美联储有宽松政策的打算.他们可能将维持低利率的承诺时间延长至2015年,"Brown Advisory投资组者经理人Tom Graff称.

联邦基金利率期货2014年12月合约FFZ4最新上升4.5基点报99.73,为7月底以来最高水准,较合约纪录仅低1个基点.

这表明交易商认为,美联储在2014年底上调短期利率的可能性为8%.上周其认为这种可能性有72%.

2015年联邦基金利率期货上升2至4个基点不等,2015年7月合约FFN5 触及合约高点.这表明交易商认为美联储在2015年下半年之前不会调高联邦基金率.

贝南克讲话之后,对于美联储是否将在9月12-13日政策会议上宣布第三轮大规模购债计划,分析师并未出现一致意见.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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