〔货币市场〕美国短期利率期货上升,市场预期美联储将继续维持低利率

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透纽约8月31日电---美国短期利率期货周五上升,此前美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克发表讲话暗示,联储对出台进一步政策宽松举措持开放态度,但没有提供具体细节.
贝南克在怀俄明杰克森霍尔举办的全球央行年会上的讲话令外界益发预期,由于目前经济受到失业率居高不下的困扰以及欧元区债务危机风险的威胁,美联储将继续维持低利率以提供帮助.
"美联储有宽松政策的打算.他们可能将维持低利率的承诺时间延长至2015年,"Brown Advisory投资组者经理人Tom Graff称.
联邦基金利率期货2014年12月合约FFZ4最新上升4.5基点报99.73,为7月底以来最高水准,较合约纪录仅低1个基点.
这表明交易商认为,美联储在2014年底上调短期利率的可能性为8%.上周其认为这种可能性有72%.
2015年联邦基金利率期货上升2至4个基点不等,2015年7月合约FFN5 触及合约高点.这表明交易商认为美联储在2015年下半年之前不会调高联邦基金率.
贝南克讲话之后,对于美联储是否将在9月12-13日政策会议上宣布第三轮大规模购债计划,分析师并未出现一致意见.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)