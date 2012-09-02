《综述》贝南克称美联储准备好采取行动,但未给出明确暗示

* 贝南克称"严重关切"就业市场停滞不前

* 未明确暗示美联储在9月将有何举措

* 淡化非常规政策带来的风险

* 分析师对美联储下一步行动的看法不一

路透杰克森霍尔8月31日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五并未关上进一步放宽货币政策的大门,称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况;但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.

他的严厉措辞短暂提振美股,但分析师对于联储是否将在9月会议上推出新一轮债券购买政策仍看法不一.

贝南克称,美联储必须权衡出台进一步货币刺激政策的代价和收益,但他暗示这些代价也许值得付出.

"当我们评估非常规政策选项的收益和代价时...决不能忽视经济正面临的巨大调整."贝南克在杰克森霍尔年度会议上表示.

"充分考虑到政策工具的不确定性和局限性之后,美联储将在必要时提供额外的宽松政策,以刺激经济更快复苏,并在物价稳定的基础上令就业市场环境持续改善."

与美联储上次政策会议记录相比,贝南克此番讲话对于放宽政策的暗示要弱一些,但他对经济状况的负面评价,让外界很清楚他到底支持哪一方.

"就业市场的停滞局面尤其让人严重关切,不仅仅是由于由此带来的巨大痛苦以及大量人力资源被浪费,还因为失业率居高不下将令经济遭遇结构性打击,而其影响可能延续多年."贝南克说.

金融市场在贝南克发表讲话后呈现拉锯格局.美股基本收在贝南克讲话前的水平;但美国公债收益率(殖利率)触及三周低点,因市场市场预期联储将有所行动;美元兑欧元和日圆则下滑.

贝南克讲话后的分析师即使观点:[ID:nSB8562521]

**聚焦就业市场**

为了应对金融危机和2007-2009年的衰退,美联储将指标利率降至近零水准,并在两轮量化宽松行动中,买入2.3万亿(兆)美元的公债和抵押支持债券(MBS).

联储将在9月12-13日举行下次会议,央行官员近来一直在争论,是否有必要进一步购买债券,以刺激经济更快复苏.

分析师称,贝南克强调就业市场状况,令外界尤为关注9月7日将出炉的8月非农就业报告.7月时就业岗位增加,但失业率升至8.3%.

"(贝南克的)讲话没有透露任何我们还不知道的讯息,但同时也没有去除任何已知的信息."国际战略与投资集团政策研究主任Roberto Perli表示.

"它没有比会议记录的温和论调强硬一丝一毫."他说,并称进一步购买资产"很可能只是时间问题".

**淡化非常规政策的风险**

美联储采取激进举措刺激经济,已经招致共和党阵营的批评,称这些政策可能引发通胀和资产泡沫.

共和党总统候选人罗姆尼表示,他认为第三轮量化宽松(QE3)不会帮到经济;一些分析师也称,美联储可能会对在11月6日总统大选之前采取行动犹豫不决.在9月之后到大选前,美联储还将举行一次政策会议.

然而,贝南克淡化了联储非常规政策可能带来的风险,称购买资产在促进经济增长方面十分有效.

"在深思熟虑后,非传统政策的代价似乎是可控的."他说.

美国经济在近三年前摆脱衰退,但增长速度一直迟缓.第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.7%,远不足以拉低居高不下的失业率.

"除非经济增长开始加速,否则失业率可能仍将远高于被视为充分可持续就业的水平."贝南克表示.

周五发布的报告显示,美国8月消费者信心触及三个月高位,不过民众对未来仍感到悲观.

经济总体改善的情况令部分市场降低对联储在9月推出新一轮购债计划的预期.

此外不少分析师认为,美联储还可能只是推后其认为会最终开始升息的时间预期.该央行自1月以来一直表示,预计将维持近零利率至少到2014年底.(完)