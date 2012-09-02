《美股一周展望》夏季结束成交量料上升,市场焦点全部转向欧洲央行

路透纽约8月31日电---在经历了今夏的低潮之后,美国股市在9月初可能迎来成交量的激增,同时冀望欧洲央行会暗示出台进一步刺激政策以提振全球经济.

美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行年会上表示,联储已做好准备,将在必要时支撑经济,不过他没有明确给出进一步采取货币宽松政策的信号.[ID:nSB8562451]

贝南克讲话后美股上扬,早盘末段三大股指涨幅均超过1%.当日道琼工业指数.DJI收高90.13点,或0.69%,至13,090.84点;标准普尔500指数.SPX上升7.10点,或0.51%,至1,406.58点.Nasdaq指数.IXIC收高18.25点,或0.6%,至3,066.96点.[.NCN]

"(贝南克讲话)和我们的预期相符.他表示(进一步放宽货币政策)是有可能的,但不想在公开市场委员会(政策)会议前提前说."嘉信理财(Charles Schwab)首席投资分析师Liz Ann Sonders说.该公司为客户管理的资产达1.6万亿美元.

投资者正在等待欧洲央行总裁德拉吉在周四央行会议后的讲话.许多投资者会希望从此次会议中收集线索,由此确定应该对9月12-13日美联储政策会议抱有什么样的预期.

"从现在到9月中,尽管美联储下一次会议正好与德国法院开会时间重合,但我们的关注重点放在欧洲央行,因此我们会关注两方面的消息.除了非农就业报告外,(美国)国内消息对市场的影响应该都不及欧洲方面."Sonders说.

举足轻重的美国非农就业报告将于周五公布.市场人士认为,由于贝南克把就业市场改善甚微当作美国经济面临"艰难挑战"的原因,因此周五该项数据可能影响市场格局.

在欧元区,欧洲央行9月6日政策会议之后,德国宪法法院将于9月12日对欧元区永久纾困基金一事作出裁决,这可能影响到欧洲央行的购债计划.

但周五欧洲央行内部围绕德拉吉提出的购债计划出现了更多的不确定性,此前有报导称,德国央行总裁魏德曼威胁辞职,给德拉吉带来更大压力,必须对反对方给予安抚.[ID:nSB1754860]

**关于非农就业报告**

周一因适逢美国劳工节假期市场休市,全周交易时间因而缩短,周五的就业报告将是最后一个能对美联储政策会议结果产生影响的重要经济报告.

"美联储只有在情况真正严重时才会采取行动.因此除非就业市场严重疲弱,否则美联储将会按兵不动,而我们得到数据并不表明会这样."ITG Investment Research首席经济分析师Steve Blitz说.

路透调查的结果显示,预计8月美国非农就业岗位增加12.5万个.

7月非农就业岗位增加16.3万个,打破此前连续三个月就业增长低于10万的局面,令人对经济产生希望.同时,失业率上升至8.3%,也令美联储对经济提供额外刺激的可能性继续存在.

"为9月12-13日公开市场委员会会议而准备的褐皮书中没有提供什么证据,表明直到8月20日以来整体就业市场出现实质性改善,"Wilkinson说.

"实际上,今夏的申请失业金人数大致保持水平.预计8月非农就业岗位增长11万个,失业率持稳于8.3%."他说.

下周将要公布的其它经济数据包括:周二的供应管理协会(ISM)制造业调查指数和建筑支出;周三的非农生产率和劳工成本;周四的ADP民间部门就业报告和一周初请失业金人数.

本周道指下跌0.5%,标普500指数跌0.3%,Nasdaq指数下滑0.1%,均为连续第二周下滑.8月,道指升0.6%,标普500指数攀升2%.Nasdaq指数劲升4.3%,为2月来最佳月度表现.(完)