〔全球汇市〕8月28日止当周投机客将近一年来首次转为作空美元-CFTC

路透纽约8月31日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周转为持有美元空仓,为将近一年来首次.
8月28日止当周,投机客持有美元净空头仓位共计4.417亿美元,前一周为持有45.7亿美元的净多头仓位.这是自2011年9月6日当周以来首次持有美元净空头仓位.
投资者继续削减欧元空头仓位至101,561口,日圆净多头仓位增至21,556口.
过去几周欧元人气大幅改善,因预期欧洲央行将进一步购买二线成员国债券以压低这些负债沉重国家的利率.
欧元8月以上涨2.3%作收,前一个月为收跌2.8%.
另一方面,美元指数.DXY在8月收跌1.7%,7月为收高1.2%.
加元净多头仓位增至60,936口,而瑞郎空头仓位减少至11,461口,亦拖累美元.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月28日当周 8月21日当周
多头仓位 53,571 43,584
空头仓位 32,015 32,413
净仓位 21,556 11,171
欧元(125,000欧元为1口)
8月28日当周 8月21日当周
多头仓位 45,927 45,986
空头仓位 147,488 169,918
净仓位 -101,561 -123,932
英镑(62,500英镑为1口)
8月28日当周 8月21日当周
多头仓位 42,407 45,984
空头仓位 40,439 38,151
净仓位 1,968 7,833
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月28日当周 8月21日当周
多头仓位 10,684 5,921
空头仓位 22,145 21,583
净仓位 -11,461 -15,662
加元(100,000加元为1口)
8月28日当周 8月21日当周
多头仓位 86,639 76,008
空头仓位 25,703 25,141
净仓位 60,936 50,867
澳元(100,000澳元为1口)
8月28日当周 8月21日当周
多头仓位 124,137 127,500
空头仓位 46,065 40,618
净仓位 78,072 86,882
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月28日当周 8月21日当周
多头仓位 18,215 19,835
空头仓位 3,986 3,463
净仓位 14,229 16,372
(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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