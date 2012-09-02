《美债一周展望》公债收益率下挫,贝南克言论激化新量化宽松政策希望

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 贝南克称失业率高企值得"严重关切"
* 指标公债收益率触及8月初以来最低
* 投资者关注8月就业数据
路透纽约8月31日电---美国公债价格周五上扬,收益率则下挫,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克称,高失业率仍需"严重关切",令市场愈发期待进一步刺激政策的出台.
贝南克在怀俄明州杰克森霍尔举行的年会上表示,降低失业率的进展过于缓慢.美联储将在必要时出手提振经济复苏.[ID:nSB8562451].
贝南克针对失业率的言论,令有关美联储下一轮刺激方案的预期升温.联储或最早在9月12-13日政策会议上采取行动.美债届时将受益.
"贝南克没有明确表示9月将有行动,但今年稍晚或明年出台政策的可能性仍很高."花旗首席美国分析师Robert DiClemente称.
指标10年期公债US10YT=RR上涨20/32,收益率报1.56%,为8月7日以来最低水准,且低于周四尾盘的1.63%.尽管收益率下挫,但8月仍录得3月以来最高单月涨幅.
"我认为当(贝南克)提到严重关切的时候,一切已经很清楚了.未来将会有新一轮宽松政策.现在的问题只是该政策将以何种方式呈现."BMO Capital Markets美国公债交易部主管Scott Graham称.
美联储在8月初会议上曾表示,可能"很快"推出刺激政策,除非经济明显好转.
由此,市场愈发认为美联储将在9月会议上公布新宽松措施以刺激经济成本,并降低持续高企的失业率.
尽管周五市场作出反应,但一些分析师警告称,联储将推出新一轮买债行动尚未最终敲定.
"他(贝南克)对经济面持负面观点,但是并不清楚是否会通过量化宽松(来解决)..."美国银行美国利率策略部主管Priya Misra称.
另有一部分人认为,美联储可能会延长维持超低利率至少至2014年底的承诺.
包括下周五非农就业报告在内的新经济数据也将受到密切关注,因其将是美联储是否将最早于9月行动的指引.
"如果就业数据疲弱,那么我认为这样的市场反应是合理的,但如果就业数据尚可,市场反应间逆转."Misra称.
30年期公债价格US30YT=RR上涨1-13/32,收益率报2.68%,低于周四尾盘的2.75%.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
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