〔纽约汇市〕美元兑欧元和日圆均下滑,贝南克发言强化新一轮QE政策期望(更新版)

(新增文末表格)

* 欧元兑美元升至八周高位,ECB将在下周举行会议

* 贝南克:美联储将在必要时采取行动;就业市场值得"严重关切"

路透纽约8月31日电---美元兑欧元周五跌至八周低位,兑日圆则触及两周低点,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克称失业率居高不下值得"严重关切",市场愈发期待美联储将进一步放宽政策重振经济.

贝南克在怀俄明州杰克森霍尔的年会上表示,美国经济面临"可怕的"挑战.美联储将在必要时采取措施帮助经济复苏.不过他没有明确暗示很快会有货币宽松措施.[ID:nSB8562451].

美元兑欧元和日圆在贝南克发言后迅速削减跌幅,因部分投资者感到失望.这些人曾希望贝南克可以较为清晰地对近期宽松政策作出暗示.之后美元兑欧元和日圆重拾跌势并触及盘中低位.

"唯一引人注意的就是有关就业市场的'严重'关切.这个措辞的力度要比之前要大一些.Brown Brother Harriman新兴市场策略部全球主管Win Thin表示."由此,下周的非农就业报告显得尤为重要."

8月非农就业数据将于下周五公布,之后美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月12-13日召开会议.许多分析师认为,美联储很有可能在会议上宣布第三轮公债购买计划.

根据路透数据,欧元/美元EUR=最高升至1.2636美元,为7月初迄今最高水准,欧元最新上涨0.6%,报1.2578美元.

自美联储上周公布的会议记录显示政策制定者可能"很快"采取行动以来,有关近期联储行动的希望升温.不过,在那之后,投资者对于9月将出台新一轮购债行动的预期有所降低.

"考虑到两年前贝南克在杰克森霍尔年会讲话的重大影响,部分市场人士原本认为这次贝南克将明确暗示下次FOMC会议将推出宽松政策."Standard Life Investments外汇部投资总监Ken Dickson称."不过,今年贝南克的讲话并没有新内容."

"无论如何,贝南克还是较为清楚地表达出,他认为量化宽松是有效工具,并且与第二次世界大战以来每次衰退后的就业复苏相比,目前情况和一贯的模式并不相同."Dickson称.

月末资金流入、来自中东的买盘以及市场预期欧洲央行将在下周政策会议上公布危机应对计划详情,均为欧元带来支撑.

欧洲央行将在下周四举行会议,有关央行购买公债的希望亦升温.但投资者将有可能先等待欧洲央行是否提供充份的细节,之后才会大举买入欧元.

欧洲央行执委科尔周五表示,欧洲央行购债必需设定严格的条件.[ID:nSB1755168].

据媒体报导,德国央行总裁魏德曼威胁辞职,相关报导已给欧洲央行总裁德拉吉带来更大压力,必须化解买债新计画的反对意见.[ID:nSB1754860]

"欧洲央行下周四会议前,市场仍预计德拉吉届时将公布拯救欧元区的可信计划."花旗银行在写给客户的报告中称.

"我们已多次表达了对欧洲央行是否能满足市场高度期待的疑虑.不过,即使公布有关如何落实有条件公债购买计划的具体方案,重大问题也仍将存在."

美元兑日圆JPY=跌至盘中低位78.18日圆,为逾两周来最低.美元/日圆最新报78.30,日内下挫0.4%.

本周,欧元兑美元上涨了约0.5%,为连续第三周上扬.美元兑日圆则下跌约0.5%,是连续第二周走低.

根据周五发布的商品期货交易委员会(CFTC)数据,外汇市场投机客在最新一周转为看空美元,这是近一年来首次.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2575 1.2504 +0.57 -2.86 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.37 78.60 -0.29 +1.86 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 98.56 98.30 +0.26 -1.00 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9549 0.9602 -0.55 +1.85 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5864 1.5784 +0.51 +2.12 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9862 0.9922 -0.60 -3.25 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0320 1.0284 +0.35 +0.93 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2007 1.2008 -0.01 -1.13 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7928 0.7920 +0.10 -4.81 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8032 0.7976 +0.70 +3.19 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7973 5.8161 -0.32 -3.00 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.2911 7.2740 +0.24 -5.77 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6263 6.6811 -0.82 -3.80 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.3300 8.3603 -0.36 -6.55 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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