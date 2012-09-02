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市场报道 | 2012年 9月 2日 星期日 12:42 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月28日持仓报告(表)

路透8月31日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月28日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,210,057口)

424,556 87,086 121,379 523,180 791,177 1069115 999,642 140,942 210,415

较8月21日变动(减少46,911口)

-11,466 -5,274 -13,099 -21,123 -20,923 -45,688 -39,296 -1,223 -7,615

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.1 7.2 10.0 43.2 65.4 88.4 82.6 11.6 17.4

各类交易商数量(总计为832家)

219 146 173 270 393 582 642 (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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