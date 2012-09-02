〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月28日持仓报告(表)

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透8月31日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月28日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,210,057口)
424,556 87,086 121,379 523,180 791,177 1069115 999,642 140,942 210,415
较8月21日变动(减少46,911口)
-11,466 -5,274 -13,099 -21,123 -20,923 -45,688 -39,296 -1,223 -7,615
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.1 7.2 10.0 43.2 65.4 88.4 82.6 11.6 17.4
各类交易商数量(总计为832家)
219 146 173 270 393 582 642 (完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。