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市场报道 | 2012年 9月 2日 星期日 12:43 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月28日持仓报告(表)

路透8月31日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月28日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(742,076口)

294,396 70,016 97,797 272,507 500,424 664,700 668,237 77,376 73,839

较8月21日变动(减少13,113口)

-25,770 -1,046 9,490 -927 -21,451 -17,207 -13,007 4,094 -106

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.7 9.4 13.2 36.7 67.4 89.6 90.0 10.4 10.0

各类交易商数量(总计为635家)

244 141 177 156 215 492 456 (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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