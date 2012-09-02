〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月28日持仓报告(表)

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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路透8月31日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月28日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(443,119口)
149,899 96,329 60,049 197,013 235,883 406,961 392,261 36,158 50,858
较8月21日变动(减少22,376口)
-9,736 -3,805 -4,009 -5,994 -14,468 -19,739 -22,282 -2,637 -94
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.8 21.7 13.6 44.5 53.2 91.8 88.5 8.2 11.5
各类交易商数量(总计为377家)
133 105 115 86 118 287 283 (完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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