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市场报道 | 2012年 9月 2日 星期日 12:44 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月28日持仓报告(表)

路透8月31日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月28日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(443,119口)

149,899 96,329 60,049 197,013 235,883 406,961 392,261 36,158 50,858

较8月21日变动(减少22,376口)

-9,736 -3,805 -4,009 -5,994 -14,468 -19,739 -22,282 -2,637 -94

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.8 21.7 13.6 44.5 53.2 91.8 88.5 8.2 11.5

各类交易商数量(总计为377家)

133 105 115 86 118 287 283 (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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