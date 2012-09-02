〔CFTC报告〕ICE棉花期货8月28日持仓报告(表)

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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路透8月31日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年8月28日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(179,797口)
61,224 60,723 13,919 88,660 91,835 163,803 166,477 15,994 13,320
较8月21日变动(减少450口)
-1,577 -4,723 177 129 3,109 -1,271 -1,437 821 987
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
34.1 33.8 7.7 49.3 51.1 91.1 92.6 8.9 7.4
各类交易商数量(总计为266家)
94 88 69 55 62 191 180 (完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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