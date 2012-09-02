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市场报道 | 2012年 9月 2日 星期日 12:47 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月28日持仓报告(表)

路透8月31日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月28日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,511,314口)

379,630 130,368 415,362 646,826 900,005 1441818 1445735 69,496 65,579

较8月21日变动(增加41,157口)

17,158 -1,689 686 22,987 44,458 40,831 43,455 326 -2,298

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.1 8.6 27.5 42.8 59.6 95.4 95.7 4.6 4.3

各类交易商数量(总计为337家)

131 81 154 89 98 286 283 (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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